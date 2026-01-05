Cinema, un cortometraggio di animazione di Alessandro Rak per i 2500 anni di Neapolis. Graded tra gli sponsor

Le celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis, l’antico insediamento greco-romano da cui nasce la Napoli contemporanea, non si esauriscono con la fine del 2025, ma proseguono nel nuovo anno all’interno di Napoli Millenaria, la rassegna che guarda oltre la ricorrenza storica per restituire alla città una visione lunga, aperta al presente e al futuro.

Nell’ambito del vasto programma di iniziative promosso dal Comune di Napoli, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, direttrice artistica Laura Valente, questa mattina CasaCinema Napoli ha ospitato l’anteprima del cortometraggio d’animazione firmato da Alessandro Rak, dedicato ai 2500 anni di Neapolis e alla stratificazione culturale, simbolica e immaginaria che attraversa la città. “Napoli 2500 è un piccolo omaggio alla città, nato dall’idea di celebrarne il cammino millenario tra mito, cataclismi, storia, misteri e luoghi comuni”, ha affermato il regista.

La produzione dell’opera è stata sostenuta dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, nel quadro di una visione che riconosce nel cinema e nell’arte strumenti fondamentali per raccontare l’identità profonda della città e la sua capacità di attrarre sguardi e immaginari internazionali.

Sponsor dell’iniziativa EstraMoenia, GESAC e la società energetica napolena Graded, il cui prezioso contributo ha reso possibile la realizzazione del progetto, sostenendo un’opera che celebra l’identità culturale, storica e simbolica di Napoli in un anno così significativo per la città.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipano il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo Teresa Armato, la direttrice artistica delle Celebrazioni di Napoli2500 Laura Valente, e i produttori Lorenza e Carlo Stella per MAD Entertainment, a testimonianza di un progetto che nasce dall’incontro tra istituzioni, visione artistica e produzione culturale indipendente.

Pluripremiato regista tra le voci più autorevoli del cinema d’animazione italiano ed europeo, Alessandro Rak è stato insignito nel corso della sua carriera di due David di Donatello, di un European Film Award – il massimo riconoscimento del cinema europeo – e del Nastro d’Argento del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premi che attestano una straordinaria potenza artistica, capace di coniugare visione autoriale, ricerca visiva e racconto popolare, trasformando l’immaginario in esperienza collettiva.

Il cortometraggio è un viaggio poetico e visionario nella storia millenaria di Neapolis, raccontata non come semplice successione cronologica, ma come materia viva, stratificata, in continuo movimento. Attraverso il linguaggio dell’animazione, Rak intreccia mito e realtà, memoria e immaginazione, restituendo l’immagine di una città che attraversa i secoli senza mai perdere la propria energia originaria.

Dalla fondazione greca alle trasformazioni del presente, Napoli emerge come spazio di contrasti fertili: fragilità e resistenza, mare e pietra, sacro e quotidiano. Il corto ne cattura l’anima profonda, il legame con il tempo e con il mare, le voci che l’hanno abitata e che ancora la attraversano, componendo un racconto visivo intenso, emozionale e fortemente identitario.

La presentazione in anteprima a CasaCinema Napoli rappresenta una scelta coerente con lo spirito dell’opera. Spazio culturale e comunitario dedicato al cinema come luogo di incontro, visione e condivisione, CasaCinema diventa parte attiva del progetto, accogliendo un lavoro che nasce dal dialogo tra territorio, arte e pubblico, e rafforzando il valore collettivo dell’esperienza cinematografica.

Dopo l’anteprima, il cortometraggio sarà programmato a CasaCinema e avvierà il proprio percorso internazionale, con la partecipazione a festival cinematografici in Italia e nel mondo, portando l’immaginario, la storia e la vitalità di Napoli su schermi e pubblici internazionali.

L’opera si inserisce pienamente nello spirito di Napoli Millenaria, rassegna diffusa che celebra la città non come un passato cristallizzato, ma come una storia in continuo divenire, capace di generare futuro attraverso cinema, arte, musica e pratiche culturali contemporanee.

Con questo cortometraggio, Alessandro Rak firma non solo un omaggio a Neapolis e alla Napoli di oggi, ma un vero e proprio atto d’amore civile e creativo: un racconto che nasce nella città, si radica nelle sue origini e si apre al mondo attraverso il linguaggio universale del cinema.