Cinema, un docufilm su Mia Martini a 30 anni dalla scomparsa

Mimì Bertè, in arte Mia Martini, come non è mai stata raccontata. Icona della grande musica d’autore italiana, viene svelata a 30 anni dalla sua morte nei suoi aspetti più intimi, più segreti, attraverso la voce di chi l’ha conosciuta da vicino e in profondità: il suo amico del cuore, i suoi compagni di classe di Porto Recanati, i colleghi che l’hanno amata davvero. E poi i suoi fan, quelli veri e quelli ricreati nella parte filmica dal regista Gianfrancesco Lazotti, regista che ha firmato serie televisive di grande successo e lungometraggi premiati in Italia e all’estero. Tutto questo e molto altro è il docufilm “Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta” che verrà presentato a Roma lunedì 29 dicembre, alle 16,30, a Spazio Scena (via Orti d’Alibert,1). La proiezione sarà preceduta da un incontro con la stampa a cui parteciperanno il regista, i produttori Stefano Baldrini e Sandro Fabiano, gli attori impegnati e alcuni ospiti d’onore. Il docufilm è stato girato tra Bagnara Calabra e Porto Recanati, vale a dire i luoghi dell’infanzia di Mia Martini. Per comporre quello che Lazotti definisce un “patchwork”, il regista si è servito dei repertori ufficiali, Teche Rai, archivi televisivi ecc., e repertori privati, tirati fuori dai cassetti di famiglia, di fans, di amici, di impresari. Foto, filmini super8, abiti, lettere, disegni, appunti, testi di canzoni mai pubblicate o entrate nella storia della musica. E poi ci sono i racconti di chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene. Artisti come l’istrionico Leopoldo Mastelloni, il geniale cantautore napoletano Enzo Gragnaniello (autore del celebre brano “Cu’ mme” cantato da Mimì in coppia con Roberto Murolo), Red Canzian polistrumentista e voce dei Pooh, la straordinaria interprete Silvia Mezzanotte. Ma anche testimonianze un po’ stravaganti e fuori dal coro, come quelle di Pippo Bruno, amico del cuore sull’Isola delle Femmine, di Vincenzo Adriani, fondatore di “Casa Mimì”, di Rino Rodio, attore che porta sempre in tasca la foto di Mimì, di Vasilica Gavrilas Burlacu, attrice che traduce in romeno i brani di Mia Martini.