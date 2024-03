Cinema, “Under The Stars”: il film girato in Puglia

Roma, 19 mar. (askanews) – La regista Michelle Danner, anche autrice e insegnante di recitazione di fama mondiale che ha lavorato con star internazionali del calibro di Penelope Cruz, Chris Rock, Henry Cavill e Gerard Butler, e la produttrice Pia Patatian, Presidente delle vendite mondiali presso Arclight Films e Ceo di Nura Films, entrambe americane, hanno scelto la Puglia come splendida cornice del loro nuovo film Under The Stars: proprio qui sono iniziate, da ormai qualche settimana, le fasi di preparazione della produzione della pellicola.

Zone ricche di fascino, incontro di tradizioni centenarie e luoghi pittoreschi, in cui il protagonista Ian si avventura insieme all’amata zia, alla ricerca dell’ispirazione per poter ultimare il suo romanzo.

La sceneggiatrice è Victoria Vinuesa, scrittrice di See you in Venus – Ci vediamo su Venere, adattamento cinematografico del romanzo rosa con lo stesso titolo, disponibile su Netflix in tutto il mondo.

Insieme a loro anche il produttore italiano Giangi Foschini e i suoi soci pugliesi della Brandos Film, società di produzione cinematografica pugliese, che cureranno la produzione esecutiva della commedia romantica americana: “non solo Puglia come cornice alle riprese, ma anche nel cast tecnico, composto quasi interamente da professionisti pugliesi con anni di esperienza alle spalle – commentano i produttori italiani – e con l’appoggio da parte della Apulia Film Commission, crediamo che questo film prenda il volo e si guadagni il successo a livello internazionale, anche perché sarà distribuito da uno dei più importanti distributori di Hollywood, Arclight Films”.

Le riprese di Under The Stars inizieranno ad aprile e vedranno radunarsi in Puglia un cast composto da attori pluripremiati hollywoodiani, che verranno svelati nelle prossime settimane: la prima annunciata è la partecipazione dell’italiana CHIARA IEZZI, che torna a immergersi nel mondo del cinema dopo il successo della serie “Mare Fuori”, dove ha vestito i panni della mamma di Giulia (Clara Soccini).