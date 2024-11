Cinema: ‘Uonderbois’ evento a sorpresa alle Giornate Professionali di Sorrento

E’ Uonderbois’ l’evento a sorpresa che inaugurerà le anteprime per la Città di Sorrento delle Giornate Professionali di Cinema «Next generation», il prossimo lunedì 2 dicembre, al Cinema Teatro Tasso alle ore 20.30 quando sarà lanciata la nuova serie originale italiana (in onda il 6 dicembre su Disney+). Saranno presenti i registi Andrea De Sica e Giorgio Romano, gli autori Barbara Petronio e Gabriele Galli, gli interpreti Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo e Francesco Di Leva. Uonderbois è una serie in 6 episodi a cui fanno da cornice le leggende popolari di un posto unico al mondo: Napoli . Dalle bellezze di questa città è facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che vedere oltre le apparenze. I Uonderbois sono cinque ragazzi di dodici anni, accompagnati dalla fervida fantasia di chi è nato e cresciuto tra le strade di Napoli , e dalla convinzione che in città si aggiri Uonderboi, il loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood. La serie è interpretata da Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo, Francesco Di Leva, Ivana Lotito e con la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo. Il soggetto originale è di Barbara Petronio, anche Produttore Esecutivo, Gabriele Galli e Giorgio Romano, creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e scritta da Petronio, Galli, Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli. Uonderbois è prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Geolier firma e interpreta i due brani inediti ‘Ferrari’ e ‘Parl cu mme’. L’evento è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le Giornate Professionali di Cinema, principale appuntamento dell’industria cinematografica, sono organizzate dall’ ANEC in collaborazione con l’ANICA, il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania, di SIAE.