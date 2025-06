Cinema, Walter Hill a Roma apre programmazione alla Cervelletta

Roma, 4 giu. (askanews) – Il regista Walter Hill, 83 anni, sarà a Roma ospite della Fondazione Piccolo America assieme al rapper Suarez. L’evento inaugurerà il maxischermo nel parco del quartiere di Tor Sapienza. A 46 anni dall’uscita sarà proiettato “I guerrieri della notte” (The Warriors), domani alle 21.15 alla Cervelletta, uno degli appuntamenti dell’undicesima edizione de Il Cinema in Piazza e sarà il regista a parlare del film di culto sulle gang giovanili e la New York cupa e violenta della fine degli anni Settanta.

Walter Hill è in Italia anche per ricevere il Premio all’Eccellenza che gli verrà consegnato al Centro Sperimentale di Cinematografia, il 6 giugno dove terrà una masterclass per gli allievi CSC di tutti i corsi, moderata dal critico Flavio De Bernardinis, vice preside del CSC – Scuola Nazionale di Cinema.