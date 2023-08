Cinque operai muoiono travolti dal treno a Brandizzo. Da Nord a Sud: le ultime tragedie ferroviarie

E’ di cinque operai morti il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto intorno a mezzanotte all’altezza della stazione di Brandizzo sulla linea Torino-Milano; le vittime erano addetti alla manutenzione ferroviaria che stavano lavorando sui binari e che sono stati investiti da una motrice addetta alla movimentazione dei vagoni. Miracolosamente illesi altri due operai, che stavano lavorando poco distante. Quella di questa notte è solo l’ultima delle tante tragedia ferroviarie che, da nord a sud dell’Italia, sono avvenute negli ultimi anni. – 6 febbraio 2020 : due morti e 31 feriti sulla linea ad alta velocità all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (in provincia di Lodi). Un treno è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate. A perdere la vita due macchinisti. A bordo del treno c’erano 28 passeggeri, oltre al personale di Trenitalia. Un operaio, addetto alle pulizie delle ferrovie, è ferito in maniera grave. La procura di Lodi apre un’inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. – 28 marzo 2019: una cinquantina di persone restano ferite nello scontro tra due treni a Inverigo in provincia di Como. – 7 dicembre 2018: incidente ferroviario, poco dopo mezzanotte, all’interno della galleria ‘Il Pellegrino’, tra Firenze Campo di Marte e Firenze Statuto. L’impatto coinvolge un treno merci e un carro manutenzione sull’altro binario per lavori di manutenzione programmati all’interno della galleria. Nell’urto i tre operai che si trovano all’interno del carro manutenzione restano feriti. Feriti anche i due macchinisti dalle schegge dei vetri della cabina del locomotore.

24 maggio 2018: è di due morti e di diversi feriti, alcuni dei quali gravi, il bilancio del grave incidente ferroviario tra le stazioni di Rodallo e Caluso, sulla linea Chivasso-Aosta, dove un tir e un treno si scontrano a un passaggio a livello. – 25 gennaio 2018: a Pioltello (Milano) è di tre morti e 46 feriti il tragico bilancio di un incidente ferroviario. Mancano tre minuti alle sette del mattino quando un treno regionale, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Le vittime sono tutte donne. – 12 luglio 2016: ventitré morti e una cinquantina di feriti in un incidente tra due treni della Ferrotramviaria che viaggiano in direzione opposta e si scontrano sui binari delle Ferrovie Bari-Nord, tra Andria e Corato. – 6 marzo 2014: quattro persone restano ferite gravemente in un incidente ferroviario avvenuto tra Gimigliano e San Pietro Apostolo, in provincia di Catanzaro. Un treno dei pendolari che viaggia verso Soveria Mannelli si scontra con un locomotore diretto a Catanzaro. – 12 aprile 2010: è di nove morti il bilancio delle vittime nell’incidente ferroviario nel Meranese, in Alto Adige, nel tratto fra Castelbello e Laces. I feriti ricoverati presso gli ospedali locali sono 27.

29 giugno 2009: sono 32 i morti del disastro ferroviario avvenuto intorno a mezzanotte alla stazione ferroviaria di Viareggio (Lucca). Un carro cisterna con Gpl di un treno merci deragliato esplodendo nei pressi della stazione e investendo le case vicine. – 15 giugno 2007: tre morti e otto feriti nello scontro tra un treno merci e una littorina nel nuorese, vicino Macomer, nella tratta tra Birori e Bortigali. – 20 dicembre 2005: due morti e decine di feriti in un incidente ferroviario a Roccasecca, vicino Frosinone. Un treno regionale proveniente da Campobasso imbocca un binario già occupato da un altro convoglio e travolge letteralmente l’ultima carrozza di un treno diretto a Caserta. L’impatto è fortissimo. – 7 gennaio 2005: è di dieci morti e di oltre 50 feriti il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto, poco prima delle 13, in località Bolognina di Crevalcore, nella pianura bolognese. Un cargo merci si scontra con l’interregionale 2255, partito da Verona alle 11.39.