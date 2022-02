Cinque Stelle, il piano B dopo lo stop del Tribunale: ecco il simbolo Territori in Movimento

“Per le elezioni di Città metropolitana di Napoli, che prevedono il deposito delle liste tra domenica e lunedì prossimo, si è ritenuto più cautelativo presentare una lista del M5S con un simbolo civico nell’attesa della definizione del ricorso di Napoli“. Lo dice all’Adnkronos Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica in Regione Lazio e coordinatrice degli Enti locali per il M5S. “È un’elezione di secondo livello tra consiglieri comunali che si conoscono perfettamente tra loro, quindi non era indispensabile andare con il simbolo M5S per essere identificabili dagli elettori”, spiega Lombardi in riferimento al logo “Territori in Movimento” che debutterà alle provinciali.