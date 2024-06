“Cinquecento Vintage Fest”, all’Edenlandia raduno di auto d’epoca

L’esposizione di decine di Fiat 500 d’epoca, una festa per celebrare la piccola grande utilitaria italiana a Napoli. Edenlandia e Fiat 500 Club Italia presentano “Cinquecento Vintage Fest” che si terrà nel parco di viale Kennedy a Fuorigrotta domenica 23 giugno. Un raduno completamente gratuito per i possessori di Fiat 500 d’epoca, ma anche un evento imperdibile per chi ha amato quell’indimenticabile borbottio del motore e quell’angusto ma tanto romantico abitacolo.

“Aspettiamo come sempre grandi e piccini, ospiteremo anche tanti minori delle case famiglie napoletane perché Edenlandia è un posto magico, dove i sorrisi non invecchiano mai”, ha detto Gianluca Vorzillo, patron di Edenlandia.