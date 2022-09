Cinzia Di Michele direttore Vendite del brand Bimby

Vorwerk Italia, divisione della multinazionale specializzata nella vendita diretta con una presenza storica in Italia grazie ai brand Folletto e Bimby, annuncia la nomina di Cinzia Di Michele a direttore Vendite di Bimby.

Laureata in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, Di Michele approda in Vorwerk dopo aver maturato un’esperienza pluriennale e internazionale. La manager inizia la carriera in Tupperware Brands, dove lavora per 6 anni: prima come Marketing Project leader, a Bruxelles, e successivamente come Training manager. Nel 2011 entra a fare parte di Amc, azienda specializzata in sistemi di cottura di alta qualità, ricoprendo diversi ruoli presso le sedi di Italia, Svizzera e Spagna.