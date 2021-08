Cinzia Guercio, il prefetto antiracket diventa vice capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Il prefetto Cinzia Guercio è promossa al ruolo di vice capo dipartimento, direttore centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Meglio conosciuta come prefetto antiracket, la Guercio è stata commissario a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche, componente la commissione di gestione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (anche in questo caso commissariato per infiltrazioni malavitose) e commissario al Comune di Avellino.