Cio, in sette per la successione a Bach e solo una donna candidata

Roma, 16 set. (askanews) – Il Comitato olimpico internazionale ha pubblicato oggi la lista dei sette candidati alla presidenza del Cio le cui elezioni si terranno in marzo in Grecia. Tra i candidati alla successione di Bach solo una donna, la ex nuotatrice Kirsty Coventry, membro del consiglio esecutivo del Cio dallo Zimbabwe, che sarebbe la prima donna a presiedere un’organizzazione che ha avuto solo presidenti maschi (8 europei, uno statunitense) in 130 anni di storia.

Poi Sebastian Coe, che ha guidato a lungo la federazione mondiale di atletica; il principe Feisal al Hussein di Giordania, che fa parte del consiglio del Cio; Juan Antonio Samaranch Jr., uno dei quattro vicepresidenti del Cio (il padre ha guidato il comitato olimpico dal 1980 al 2001). Infine David Lappartient, Morinari Watanabe Johan Eliasch, rispettivamente a capo della federiclismo, federginnastica e federsci mondiale.