“Cioè” torna su RaiPlay: con Lello Arena Napoli diventa l’accademia a cielo aperto dei giovani talenti

Non è solo un’accademia, ma un viaggio formativo con una città diventata un set a cielo aperto. Da giovedì 11 dicembre, con sedici appuntamenti su RaiPlay, torna “Cioè– Centro interdisciplinare opportunità espressive”, il format nato per raccontare l’emozionante avventura di sessanta giovani artisti selezionati in tutta Italia. Dopo il successo dell’edizione precedente, culminata con le esibizioni estive in Piazza del Plebiscito, il format — ideato da Lello Arena e Mario Esposito e prodotto da Rai contenuti digitali e transmediali, direttore Marcello Ciannamea — si rinnova. Non una semplice docu-serie, ma un “lungo racconto” che va oltre la didattica per immergere il pubblico nel dietro le quinte di sogni, passioni e sfide.

Le telecamere hanno seguito gli allievi in un percorso emozionante attraverso i luoghi simbolo di Napoli: dalle selezioni all’Auditorium di Bagnoli ai vicoli del centro storico, dalla Real Casa dell’Annunziata a Villa Floridiana, fino a Castel Sant’Elmo. Un itinerario che ha trasformato la città in una vera scenografia, in attesa dell’epilogo naturale: il grande palco di Piazza del Plebiscito nell’agosto 2026, dove sono andati in scena sette spettacoli inediti.

“Ancora una volta Napoli si mostra una culla di arte e talenti, si conferma una scuola culturale ambita da giovani artisti – sostiene Marcello Ciannamea, direttore Rai contenuti digitali e transmediali. La presenza del Comune di Napoli a sostegno di ‘CIOÈ’ denota come istituzioni e territorio siano legati da interessi comuni nella realizzazione di progetti fieri e solidi. E Lello Arena, da sempre un grande maestro, con passione e dedizione è riuscito a portare avanti un progetto che coinvolge e supporta giovani artisti dando loro possibilità di espressione e crescita. Come direzione Rai non possiamo non apprezzare l’impegno, la passione e la sana competizione che li caratterizza. Provenienti da tutta Italia, esprimono i loro sogni e già tracciano un concreto percorso di vita”».

Per questa nuova edizione sono arrivate oltre 11.000 candidature, segno del fermento artistico giovanile. I sessanta talenti selezionati, divisi in tre classi con una forte predominanza femminile, hanno intrapreso un percorso di formazione gratuito reso possibile dal sostegno del Comune di Napoli e del sindaco Gaetano Manfredi.

“Esprimo grande soddisfazione per questa seconda edizione di “Cioè”, un format che racconta su RaiPlay il viaggio artistico di sessanta giovani talenti napoletani e non – dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L’ho voluto e sostenuto con Lello Arena ed è un fiore all’occhiello per la città, un investimento nel capitale umano e creativo delle nuove generazioni. Attraverso le sedici puntate lo spettatore vivrà i luoghi iconici di Napoli, un palcoscenico naturale che permette a tanti talenti di crescere e farsi scoprire. ‘CIOÈ’ è un vero vivaio di professionalità e passione, pensato per offrire strumenti necessari in un settore competitivo. L’auspicio è che questa visibilità nazionale sia un volano per il programma e, soprattutto, per i suoi giovani protagonisti”.

Ad accompagnare i giovani un team guidato da Lello Arena per la recitazione, affiancato dai coach di musica, canto e danza Giuseppe Spinelli, Massimo Jovine, Dino Carano, Luca Facente e Giuliana Netti. Le sedici puntate saranno condotte da Ludovica Artel, attrice comica emersa proprio dal percorso di “Cioè”.

“Posso affermare con orgoglio che ‘Cioè’ è un fiore all’occhiello della nostra città – dichiara il delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi. Questo format non è solo intrattenimento, ma un investimento lungimirante sui talenti del futuro. Incarnando la nostra visione, unisce formazione d’eccellenza e valorizzazione del patrimonio culturale. È la sintesi del progetto ‘Napoli città della musica’, che individua nell’audiovisivo una leva strategica di sviluppo”.

Nato nel 2023 per celebrare i 70 anni di Massimo Troisi, “Cioè” conserva lo spirito visionario dell’attore. “Esiste un posto magico, esiste solo a Napoli, nella mia città! – dice Lello Arena – Esiste un posto che è una straordinaria comunità d’arte nella quale ‘noi’ è sempre meglio di ‘io’. Esiste un posto che profuma di bellezza, futuro, talento e gioventù. E io sono fortunato ad averci un posticino”.

“Cioè” è un original di Rai contenuti digitali e transmediali prodotto da Red Carpet.

Il progetto dell’accademia nasce da un’idea di Lello Arena in omaggio a Troisi. Voluto e sostenuto dal sindaco Gaetano Manfredi, è finanziato dal Comune di Napoli fin dalla prima edizione del 2023.