Cip, De Sanctis “Serve un passo culturale in più per colmare il gap”

ROMA (ITALPRESS) – “Per me è un ritorno alle origini, in un ruolo apicale del Cip. Questo quadriennio sarà fondamentale per incidere maggiormente sulle minime carenze che riguardano soprattutto il movimento dal punto di vista culturale. L’Italia ha fatto passi da gigante nello sport in materia di disabilità, e credo che questo serva a colmare le lacune tra un Paese civile a tutto tondo e uno in cui c’è ancora qualcosa da fare. Altri Paesi stanno avanti a noi, dobbiamo fare il passo in più così da avere anche più tesserati e dare più opportunità a tanti ragazzi che ancora non conoscono lo sport”. Così Marco Giunio De Sanctis a margine dell’assemblea che lo ha eletto nuovo presidente del Cip. “Il mondo paralimpico, a livello sociale e di inclusione, è la ciliegina sulla torta dello sport – aggiunge –. Con il Coni possiamo fare un percorso mai intrapreso, dobbiamo guardarci più in faccia e fare le cose insieme”.

