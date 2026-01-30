Cira di Capua, visita della delegazione tedesca per rafforzare la cooperazione aerospaziale

Rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Germania nel settore aerospaziale. È questo l’obiettivo della visita istituzionale che una delegazione tedesca ha svolto ieri presso il Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua.

La delegazione era guidata dal viceambasciatore e ministro plenipotenziario dell’Ambasciata di Germania in Italia Benjamin Hanna e dal console onorario di Germania in Italia per le regioni Campania, Calabria, Basilicata e Molise Stefano Ducceschi.

Incontro con la direzione e focus sulla cooperazione scientifica

Nel corso della visita si è tenuto un incontro di approfondimento con la direttrice generale del Cira Stefania Cantoni e con altri rappresentanti del Centro. Al centro del confronto, la presentazione delle principali attività di ricerca, delle infrastrutture di eccellenza del Cira e delle prospettive di sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica italo-tedesca.

Tour degli impianti di ricerca

La visita è proseguita con un tour degli impianti di ricerca del Cira, con particolare attenzione al Plasma Wind Tunnel (Pwt), la più grande galleria al plasma al mondo per la simulazione delle condizioni di rientro dallo spazio, e all’Icing Wind Tunnel (Iwt), infrastruttura dedicata allo studio della formazione del ghiaccio sugli aeromobili.

Hanna: Spazio sempre più centrale per l’autonomia strategica europea

“È in continuo aumento l’importanza dello spazio per l’autonomia strategica dell’Europa. Significativa in questo contesto è la cooperazione italo-tedesca, sia in ambito civile sia in quello militare. Oggi ho visto esempi di altissimo livello, in ambito di ricerca e controllo di qualità, nei settori aerospazio e spazio, in cooperazione con istituzioni tedesche come il Dlr, per un’Europa più forte”, ha dichiarato Benjamin Hanna.

Frosini: legame solido con la Germania

“L’incontro di oggi conferma il forte e consolidato legame tra il Cira e il sistema della ricerca aerospaziale tedesco, un rapporto fondato su eccellenza scientifica e visione comune che intendiamo ulteriormente rafforzare attraverso nuove iniziative di cooperazione”, ha sottolineato il presidente del Cira Tommaso Edoardo Frosini.