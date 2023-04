“CircInWater”, transizione digitale: fino a 60mila euro per soluzioni smart

CircInWater, il progetto Water-Smart Eurocluster finanziato dall’UE, ha lanciato il suo primo bando con scadenza al 31 maggio 2023. Il progetto mira ad accelerare lo sviluppo e l’adozione di soluzioni intelligenti dal punto di vista idrico per promuovere le transizioni digitali, verdi e resilienti degli ecosistemi industriali europei.

A tal fine, il bando sostiene le PMI nello sviluppo di nuovi prodotti, servizi o metodi per affrontare le sfide idriche in due ecosistemi industriali: agroalimentare e Industrie ad alta intensità energetica

Possono presentare domanda singole Pmi, ma sono incoraggiati anche progetti di collaborazione tra 2-3 piccole e medie imprese.

Le attività ammissibili del bando sono: sviluppo di un prototipo; convalida di tecnologie, servizi o metodologie in un ambiente rilevante; dimostrazione di tecnologie, servizi o metodologie in un ambiente rilevante o operativo; progettazione, ingegnerizzazione e/o test di un pilota; sviluppo di un sistema completo e qualificato; progettazione e/o implementazione di un business case.

La durata del progetto non deve superare i 12 mesi. I candidati possono richiedere una sovvenzione minima di 20.000 euro e massima di 60.000 euro che copre fino al 100% dei costi ammissibili. Il budget totale riservato da CircInWater al bando è di 850.000 euro.