Circolo Canottieri Napoli, il presidente Bracale ricorda Ermanno Corsi

questa bella torrida giornata di inizio estate si apre purtroppo con una tristissima, sconvolgente notizia, quello che viene comunemente definito un “fulmine al ciel sereno”: è improvvisamente venuto a mancare il nostro Consocio Ermanno Corsi.

Un lutto gravissimo che colpisce il mondo del giornalismo, della cultura e la grande famiglia del Circolo Canottieri Napoli che ha amato profondamente.

Volto molto noto della televisione ha diretto per anni il Tg3 entrando nelle case di tutti i cittadini campani e non solo. È stato a lungo presidente dell’Ordine dei Giornalisti facendo sentire tutto il valore della sua esperienza, saggezza, equilibrio, larghezza di vedute.

Scrittore, saggista era dotato di una cultura enciclopedica e di cognizione storiche che lasciavano affascinati tutti i suoi interlocutori.

A me il dovere e il privilegio di ricordarlo come uno dei soci più prestigiosi del Circolo Canottieri Napoli al quale dava dimostrazione di essersi legato profondamente e di amarlo per tutta la sua impareggiabile storia ultracentenaria, apprezzarlo e di goderlo perché in grado di assicuragli piacevoli momenti di tranquillità e di benessere.

Quando fui eletto Presidente del Circolo gli chiesi e lui accettò subito molto volentieri di essere autorevole componente della Commissione Cultura del CCN e in questa veste ha arricchito tutti noi con a presentazione di decine di libri, animando avvincenti dibattiti su temi di attualità come moderatore o relatore. Non ho visto alcun settore del quale non fosse profondo conoscitore e lasciava sempre rapito e affascinato l’uditorio per l’eleganza dell’esposizione, la chiarezza delle sue idee, l’inoppugnabilità delle conclusioni.

Ermanno era estremamente gentile, misurato, un autentico gentiluomo nel modo di porgersi e di chiedere. Qualche volta mi veniva a trovare in Presidenza per qualche suggerimento o richiesta, ma lo faceva sempre quasi in punta di piedi con garbo disarmante.

Lo considero un grande, prestigioso, carissimo Amico e per questo sono assalito da profonda tristezza e infinito rimpianto, ma sono sicuro di interpretare e di esprimere il sentimento dei soci della grande Famiglia Giallorossa che oggi si sentono tutti depauperati per la perdita di un grande Consocio dimostratosi rapidamente una colonna del sodalizio.

Ciao Ermanno con profondo, sincero affetto.