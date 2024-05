Circum, Eav conferma chiusura linea Napoli-Baiano a luglio e agosto

L’Ente Autonomo Volturno conferma la chiusura della linea Napoli-Baiano nei prossimi mesi di luglio e agosto. E lo fa alla vigilia di una manifestazione di protesta programmata nel pomeriggio nella zona della stazione di Porta Nolana. “Abbiamo incontrato sindaci, sindacati ed associazioni dei consumatori – si legge in una nota diffusa da Eav – e spiegato i motivi della scelta della chiusura per i due mesi estivi della linea vesuviana per Baiano. Abbiamo illustrato i servizi sostitutivi su gomma, che saranno molto ampi e gestiti dalla società regionale Air ed abbiamo accettato consigli e proposte integrative e migliorative”. Per Eav quindi “non ha alcun senso sedersi al tavolo con noi, fare proposte migliorative sul servizio sostitutivo e poi scendere in piazza a protestare. Noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile, alle condizioni date, assicurando la sicurezza ferroviaria e l’equilibrio dei conti”. La società di trasporti sottolinea che “se si decide di chiudere è perché evidentemente non ci sono alternative tecniche in sicurezza. Nessuno può farci cambiare idea. La stessa scelta ha fatto Trenitalia sulla linea Napoli-Torre Annunziata per i mesi di luglio ed agosto ma non abbiamo sentito proteste dei pendolari. Non si capisce come mai”. Proprio su quest’ultimo aspetto, Eav spiega anche che “avremo molti più pendolari rispetto alla normalità e dovremo intensificare il servizio”.