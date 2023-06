Guasti alla linea elettrica aerea: due tratte della Circumvesuviana ferme. Nuovi disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane. A poco più di una settimana dal via al nuovo piano predisposto dall’Ente Autonomo Volturno per i mesi di luglio e agosto, l’azienda di trasporti è costretta a comunicare che le tratte ”Terzigno-Sarno e Pompei-Poggiomarino sono momentaneamente interrotte”.