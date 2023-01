Ancora problemi per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana per i loro spostamenti. A causarli, come spiega l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, sono state le ”avverse condizioni atmosferiche” che hanno costretto l’azienda a far sì che la fermata di Moregine sia ”momentaneamente interdetta alla discesa e salita passeggeri”. La società informa che ”seguiranno aggiornamenti”.