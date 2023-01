Circumvesuviana, deragliamento del treno Napoli-Sorrento: la Procura apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli) ha aperto un’inchiesta in merito al deragliamento di un treno della Circumvesuviana avvenuto ieri sera a ridosso della stazione di Pozzano, lungo la linea Napoli-Sorrento. Il magistrato incaricato del fascicolo ha disposto il sequestro del binario sul quale si trovava il convoglio partito da Napoli e diretto a Sorrento fuoriuscito dalla traiettoria attorno alle 21 di ieri.Non è escluso che già nelle prossime ore possa essere dato incarico ad un tecnico per l’effettuazione dei necessari rilievi. Intanto permangono disagi per gli utenti: poco fa l’Ente Autonomo Volturno ha fatto sapere che il treni delle 10 da Sorrento per Napoli è soppresso nella tratta da Sorrento a Vico Equense. Resta invece interdetta la circolazione tra le stazioni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, dove è stato istituito un servizio bus.