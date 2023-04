Problemi tecnici: interrotta in parte linea della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l‘Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota fa sapere che a causa di un ”guasto tecnico, al momento i treni della linea Napoli-Torre Del Greco via Centro Direzionale limiteranno a San Giorgio a Cremano”.