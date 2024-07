Circumvesuviana, inconvenienti sulla linea. Nuovi disagi ma dopo un po’ la circolazione torna regolare

Inconvenienti questa mattina sulla linea della Circumvesuviana. Nuovi disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Come comunica direttamente Eav infatti “causa problemi tecnici, la circolazione ferroviaria tra Barra e Ponticelli è momentaneamente interrotta”. Dopo un po’ però l’Ente Autonomo Volturno ha fatto sapere che la circolazione lungo le linee della Circumvesuviana è tornata regolare. “Risolti i problemi tecnici”, “il servizio ferroviario sulla tratta Barra-Ponticelli è ripreso regolarmente”, si legge in una nota riportata anche dall’Ansa.