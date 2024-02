Circumvesuviana, problemi ai passaggi a livello: interrotta la tratta fra Poggiomarino e Scafati

Problemi ai passaggi a livello: interrotta tratta della Circumvesuviana. Ancora una mattinata all’insegna dei disagi per gli utenti che utilizzano i treni delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Come comunica la stessa Eav, “dalle ore 9:20, per problemi tecnici ai passaggi a livello, la circolazione ferroviaria è interrotta tra Scafati e Poggiomarino”. A causa di questo inconveniente, i treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limiteranno la corsa a Pompei; i treni in partenza per Napoli I avranno invece origine da Pompei. Nei giorni scorsi proprio le condizioni dei passaggi a livello, in particolare quelli presenti nella città di Scafati, hanno provocato uno scambio di lettere tra il sindaco della città salernitana Aliberti e il presidente di Eav De Gregori.