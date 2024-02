Circumvesuviana, problemi alla linea elettrica: bus invece dei treni tra Torre Annunziata e Pompei Scavi

Problemi alla linea elettrica: stop alla circolazione lungo una tratta della Circumvesuviana. Inizia male la giornata per i pendolari e i viaggiatori che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav per i loro spostamenti. Da ciò che comunica l’Ente Autonomo Volturno “dalle ore 6:25, causa caduta linea aerea, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra Torre Annunziata e Pompei Santuario”. Per venire incontro alle esigenze degli utenti, è stato disposto servizio sostitutivo con autobus a cura della ditta “Romano bus” sulla tratta interrotta. Gli orari del servizio sostitutivo sono presenti sul sito www.eavsrl.it.