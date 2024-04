Ciriani: Fdi ha fatto conti col suo passato, non ci facciano lezioni

“In questi giorni molti maestri sono saliti in cattedra”

Pescara, 26 apr. (askanews) – Fratelli d’Italia “è un partito che ha fatto i conti con il suo passato, una volta per sempre, se lo mettano in testa, e ora guarda al futuro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del dibattito di apertura della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.”In questi giorni, e l’unico passaggio che voglio fare su questa vicenda, soprattutto ieri ma anche i giorni precedenti, molti maestri – ha aggiunto – sono saliti in cattedra e ci hanno dato lezioni”.”Persiste in questo Paese – ha proseguito – un pezzo di mondo editoriale, di mondo giornalistico, culturale, universitario che continua a guardare al passato con un senso di odio e di divisione, che immagina l’Italia ancora divisa, italiani contro italiani, e che non ha ancora accettato l’idea siamo un avversario e non un nemico” che “si abbatte in qualsiasi modo, anche con le bugie, anche con le demonizzazioni, persino arrivando all’accarezzare l’antisemitismo: tutto vale pur di infangare chi è dall’altra parte e ha vinto legittimamente le libere elezioni democratiche”.