Cirielli: Fiere come Gustus sono fondamentali. Ma il made in Campania va internazionalizzato

Appuntamenti come Gustus sono “fondamentali. Il Made in Campania, un po’ tutto ma certamente quello dell’agricolo, dell’agroalimentare, dell’enogastronomia, rappresenta un punto di forza della Campania ma va internazionalizzato, va fatta un’azione di marketing, di protezione della qualità, del brand. La Regione Campania deve intervenire con forza per rilanciare questo settore, il settore fieristico dovunque è trainante e rappresenta un biglietto da visita straordinario e le regioni devono sostenerlo e lo dovrà fare anche la regione Campania”. Così alla Dire Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, nel corso della sua visita all’undicesima edizione di Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domani. “Credo che questa sia un’opera straordinaria – ha detto rispondendo a una domanda sul polo fieristico di Fuorigrotta che ospita la kermesse – costruita proprio per proiettare la Campania, l’Italia, verso l’Oriente e verso la sua naturale posizione al centro del Mediterraneo che è un mare che bagna tre continenti, sempre elemento di un crocevia, di incontro, di civiltà, di culture, di merci, di sapere e quindi dovrà tornare assolutamente così. Questa casa deve essere degna del nome e della storia dell’Italia”.