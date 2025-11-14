Cirielli: Non siamo la regione degli abusivisti, subito un nuovo piano per la casa in Campania

“Pronti a varare un nuovo piano urbanistico. Non siamo la regione degli abusivisti”. Lo afferma, in un’intervista a Il Mattino, Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. “La Regione – aggiunge – dovrà intervenire con proprie risorse alimentando gli strumenti che già sono in campo. Più finanziamenti pubblici e privati ci sono, più si creano occupazione e sviluppo. Qui c’è un tessuto imprenditoriale di primo ordine che resiste a una burocrazia difficile, a infrastrutture non adeguate e a tasse molto elevate. La fine del regime del reddito di cittadinanza ha dato una scossa. Ma anche la politica internazionale del Governo ha aiutato. Non c’è Paese del Mediterraneo che non guardi all’Italia come partner privilegiato. Napoli deve cogliere questa sfida. Molti Paesi europei vogliono insediare aziende in Campania e al Sud. Dobbiamo mettere in campo tutte le infrastrutture possibili per sfruttare queste occasioni”. Sull’aeroporto di Grazzanise che può essere il terzo scalo commerciale, “bisogna pensare in grande. Roma – osserva – ha uno scalo internazionale di alto livello ma non riesce a soddisfare la pressione. L’Italia ha bisogno di un nuovo hub internazionale, la Campania si può candidare a rivestire questo ruolo”. Per quanto riguarda le priorità per la sanità, “prima di tutto utilizzare i tetti di spesa per assumere medici e infermieri e abbattere le liste di attesa sbloccando le agende elettroniche. E bisogna utilizzare anche la sanità convenzionata, decongestionando i pronto soccorso”. “Servono una nuova legge urbanistica e una vera legge paesaggistica – prosegue – che non sia la presa per i fondelli che ha fatto il Pd. È necessaria anche una nuova mappatura idrogeologica e per la mitigazione del rischio. E poi serve un grande piano casa. Dobbiamo dare legalità, prospettiva e certezza ai costruttori e ai cittadini. E bisogna cambiare un’immagine sbagliata dei campani abusivisti”. Si parla molto di rimonta. Gli viene chiesto se crede nella vittoria. “Il distacco è minimo e incerto. C’è stato un recupero straordinario su Napoli. Ci crediamo”, conclude Cirielli.