Cirielli si difende sull’immobile: Nessun condono, solo abbattimento e ricostruzione

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, chiarisce la vicenda legata all’abbattimento e alla ricostruzione di un immobile di sua proprietà nel Salernitano.

“Premesso che io sono favorevole al condono, quindi se lo usassi sarei coerente. Incoerente è Fico, che si è detto contrario al condono. Rispetto alla mia vicenda specifica si sono dette una serie di falsità, che finiranno in tribunale, perché viene detto che io ho realizzato un abbattimento e una ricostruzione senza un titolo”.

Il viceministro degli Esteri precisa innanzitutto che “non si tratta di un condono”, ma “di una cosa completamente diversa, ovvero un abbattimento e una ricostruzione”. Quanto all’autorizzazione a eseguire quei lavori, Cirielli afferma: “Il titolo rilasciato dal Comune è già un titolo valido. Inoltre la Soprintendenza ha fatto ricorso al Tar e avrei potuto realizzare per legge, invece ho aspettato la sentenza del Tar, che è un ulteriore titolo, perché in genere è provvisoriamente esecutiva. La Soprintendenza e gli enti preposti hanno aspettato sei mesi per fare ricorso, quindi io ho realizzato il provvedimento che mi è stato rilasciato dal Comune e confermato dal Tar nei sei mesi: ho abbattuto e ho iniziato la ricostruzione. Appena è iniziato il ricorso al Consiglio di Stato mi sono fermato; dopodiché il Consiglio di Stato mi ha dato torto. Ma era una vicenda urbanistica e paesaggistica, non un condono: un abbattimento e una ricostruzione, una cosa completamente diversa”.

Per Cirielli la questione “viene tirata fuori in questo momento, dicendo falsità, perché si è in difficoltà rispetto a ciò che è stato scoperto su Fico. Non penso che sia un bel modo di fare politica, e gli elettori giudicheranno anche questo”.

Quanto alla posizione dell’ex presidente della Camera, Cirielli osserva che Fico “avrebbe potuto rinunciare al condono. Si può scrivere al Comune e dire che non lo si vuole più utilizzare”.