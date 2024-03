Cirino (Sif): “Farmaci opportunità di salute, non solo una spesa”

(Adnkronos) – “Più che parlare del valore del farmaco, dove appare chiara una negoziazione di prezzo, c’è bisogno di parlare del valore della salute. Il ‘sistema farmaco’ deve tener conto di un panorama che agisca nell’interesse del paziente, della sua salute e del suo benessere. Un sistema, quello del farmaco, che deve permettere ai cittadini di vivere bene, a lungo e in salute”. Lo ha detto Giuseppe Cirino, presidente della Società italiana di farmacologia (Sif), nel suo intervento in occasione dell’evento ‘Europa in salute. Sfide e opportunità per il futuro’, tenutosi a Roma presso Spazio Europa, sede della rappresentanza italiana del Parlamento europeo e della Commissione europea, nello stesso palazzo dove sono stati inaugurati i nuovi uffici istituzionali Lilly.