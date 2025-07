Cirio a Bruxelles “I semiconduttori sono la benzina dell’IA”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I semiconduttori sono la benzina dell’intelligenza artificiale, l’Europa deve lavorare sull’autonomia e sull’indipendenza, non possiamo continuare a dipendere dagli altri”. Questo il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della plenaria del Comitato europeo delle regioni che si è svolta a Bruxelles. Il Piemonte guida i lavori dell’Alleanza europei delle regioni sui semiconduttori formata da 35 regioni, che oggi in un documento hanno chiesto di avere un “ruolo centrale” nella strategia dell’Ue sui semiconduttori. Le regioni chiedono un approccio basato sui punti di forza regionali per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori. “Noi Regioni crediamo che dobbiamo essere giocatori attivi e strategici perché sui nostri territori abbiamo gli investimenti industriali, i lavoratori e le competenze per creare le skills necessarie al settore”, ha ribadito Cirio. “La cosa importante è che il 50% del Pil europeo era in quella sala e ha sottoscritto lo stesso medesimo documento sui semiconduttori”, ha concluso.

