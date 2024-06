NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Piemonte compete con diverse regioni. Sui vini siamo sicuramente leader a livello mondiale, ma l’Italia ha delle eccellenze straordinarie ovunque. Bene che ci sia competizione, è una leva importante, ma allo stesso tempo bisogna lavorare insieme”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione del via a New York della 68^ edizione del Summer Fancy Food.

(intervista di Stefano Vaccara)

