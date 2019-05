Cirio: “Subito al lavoro per il Piemonte”

Alba (Cn), 26 mag. (AdnKronos) – “. Il Piemonte ha bisogno di ripartire, saremo subito al lavoro per dare un’altra velocità al Piemonte”. Alberto Cirio, candidato alla presidenza del Piemonte per il centrodestra, commenta così a caldo i dati che stanno arrivando dagli oltre 4000 seggi piemontesi e che lo vedono in vantaggio sul presidente uscente Sergio Chiamparino di circa 10 punti. “Il Piemonte – ha detto Cirio – è la regione del Nord Italia che cresce di meno, è quella con i tassi di disoccupazione più elevati quindi abbiamo bisogno di ripartire subito con una squadra fresca, dinamica e con tanta energia”. “Sergio Chiamparino è una persona molto perbene che rispetto e anche la campagna elettorale è stata ricca di contenuti che saranno bagaglio prezioso per il lavoro dei prossimi mesi. Stasera festeggeremo tutti insieme al comitato elettorale”, ha aggiunto, spiegando che gli “ha telefonato Chiamparino per complimentarsi, mi ha detto che il risultato è netto e mi ha augurato di fare meglio di lui”.

Cirio ha parlato anche della Tav, che “si farà senza se e senza ma. L’opera era nel programma del centrodestra delle politiche dello scorso anno e ancor più c’è nel mio programma di governo della regione Piemonte”. Secondo la IV proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sui candidati presidente alla regione Piemonte, Cirio è al 47,4% su Chiamparino al 37,9%. Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle è al 14,1%. Valter Boero è allo 0,6%. Copertura del campione 62%. Ricerca soggetta a errore statistico – riproduzione riservata.