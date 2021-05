Ciro Ferrara nel ristretto gruppo di ambasciatori della Lega Calcio Serie A

La Lega Calcio Serie A nomina i suoi ambasciatori. È uno strumento utilizzato dai grandi campionati europei per promuovere la propria immagine in giro per il mondo. La Lega ne parlava da tempo, adesso il progetto è diventato realtà con il varo della squadra “Serie A Ambassador”. Ne fanno parte Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta. L’ iniziativa sarà lanciata questa sera a margine della finale di Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia con la presenza in tribuna dei primi convocati: Candela, Ferrara, Toni, Totti e Vieri.