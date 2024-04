Ciro Florio, successo al Cosmoprof di Bologna per il mago napoletano ssdel Make Up & Hair

Un ritorno in pubblico in grande stile per Ciro Florio, il mago del Make Up & Hair, tra gli “artigiani della bellezza” più apprezzati italiani nell’ultima edizione del Cosmoprof di Bologna, il più importante evento fieristico d’Europa dedicato alla Bellezza. Ospite nello spazio espositivo dell’azienda Ap Tricosistem, l’Istituto di ricerca per la prevenzione delle patologie di cute e capelli impegnato nello sviluppo di prodotti tricologici, il maestro Florio con l’attrice Emanuela Tittocchia, in veste di conduttrice dell’evento, ha presentato ai centinaia di visitatori, professionisti del settore e non, le news aventi ad oggetto le tecniche ed i prodotti relativi al trattamento dei capelli e del make up, puntualmente ispirato dall’intento di migliorare l’aspetto estetico del cliente, giammai di mutarlo, ben distante dall’utilizzo di strumenti altamente invasivi. “Dopo un periodo non facile per mie personali vicissitudini, in cui volutamente ho preferito allontanarmi dalle scene” ha dichiarato Florio”, ho accettato molto volentieri l’invito di Antonio Puzio a partecipare al Cosmoprof che a mio avviso è divenuto un appuntamento di calibro internazionale ed assolutamente irrinunciabile per gli operatori del settore, una manifestazione in cui ci si incontra dal vivo e ci si confronta in maniera costruttiva, a discapito di qualunque sterile meeting virtuale sul web. In questa occasione, “ha continuato Florio” , io e l’amico Puzio abbiamo dato “voce” alle esigenze dei nostri colleghi professionisti, presentando tante novità quali ad esempio i nuovi sistemi della tricologia per curare alcune patologie quali la seborrea e la psoriasi. Ed ancora, “ ha detto infine Florio”, l’evento del Cosmoprof, “ ha rappresentato un’ottima occasione per effettuare una sorta di casting rivolta agli artigiani del beauty che mi dovranno affiancare nella terza stagione del mio programma televisivo “Cenerentola 24” in onda su Real Time del gruppo Discovery, in cui trasformo in maniera naturale l’aspetto fisico delle partecipanti, annullando ogni loro difetto estetico. Infine, a proposito del mio format televisivo,” ha concluso Florio”, voglio segnalare che quest’anno “Cenerentola 24” andrà in onda non più nel periodo estivo, ma in autunno, il sabato, in day time dalle ore 15 alle 17 in concorrenza con altri programmi televisivi ben collaudati. Una nuova, appassionante sfida ci attende dunque , che affronterò con il sorriso, entusiasmo e professionalità, avvalendomi come sempre di un team eccellente!”.