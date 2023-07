Ciro Papa nuovo responsabile Marketing di Peugeot Italia

Ciro Papa assume il ruolo di responsabile Marketing Peugeot presso la filiale italiana della Casa del Leone. Nel ruolo sostituisce Giovanni Falcone che a sua volta è nominato nuovo managing director di Citroën in Italia. Le prime attività di Papa nel nuovo ruolo comprendono il lancio della nuova e-3008 e delle rinnovate 208 e 2008. Papa nasce a Napoli e consegue una laurea in Ingegneria Aeronautica con il massimo dei voti. Inizia la carriera presso Fiat Auto nel 2000, lavorando a Napoli, Torino e Roma, assumendo crescenti responsabilità nelle aree di produzione, marketing e vendite. Successivamente lavora per GM Italia, occupandosi dello sviluppo delle reti di vendita e della pianificazione commerciale.