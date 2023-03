Ciro Rossi nuovo presidente della Federconsumatori di Caserta

Ciro Rossi è il nuovo presidente della Federconsumatori di Caserta: lo ha eletto all’unanimità il congresso provinciale che si è celebrato martedì 28 marzo nella sede dello Spi Cgil in via Roma. Rossi, dirigente sindacale di lungo corso, è stato anche segretario provinciale della Slc Cgil: raccoglie il testimone di Antonella di Sorbo che ha guidato l’organizzazione per due mandati. “E’ indispensabile che la nostra organizzazione evolva la sua funzione entrando nei processi decisionali – ha sottolineato il neo presidente – non è sufficiente garantire la parte dei servizi e dell’assistenza all’utenza con i nostri professionisti. Dobbiamo avere un ruolo decisivo nella pianificazione dei servizi per meglio tutelare i cittadini”. Rossi evidenzia come la Federconsumatori svolga una funzione fondamentale nel contrasto alle truffe aumentate dopo la pandemia di cui spesso sono vittima gli anziani. “E’ proprio alla tutela degli anziani – ha spiegato – che dobbiamo guardare con grande attenzione nella nostra azione. C’è bisogno di rivedere la gestione dell’offerta sanitaria e l’azione degli ambiti sociali per erogare nel migliore dei modi i servizi”.