Ciro Turiello eletto segretario regionale di Cida in Campania

Il nuovo Consiglio Regionale di Cida, insediatosi stamattina, venerdì 16 giugno, presso la sede di Manageritalia Campania, ha eletto segretario regionale Ciro Turiello per il prossimo triennio.

Il nuovo segretario guiderà la rappresentanza regionale di Cida, la Confederazione sindacale che in Regione rappresenta unitariamente a livello istituzionale oltre 6mila manager, dirigenti, quadri e alte professionalità, del pubblico e del privato. Compito del Segretario Regionale e dell’intero Consiglio sarà la cura dei rapporti sul territorio con le istituzioni territoriali, i soggetti politici e istituzionali.

Ciro Turiello, 59 anni, napoletano coniugato con due figli, è attualmente dirigente in attività (Direttore Generale presso Napoli Servizi Spa), presidente di Manageritalia Campania e docente all’Università Parthenope.

Sintetizzando le linee guida del programma da attuare Ciro Turiello ha dichiarato: “Nell’attuale contesto politico sociale della Regione e dell’intero Mezzogiorno ritengo centrale avviare un confronto con tutti gli attori in campo in merito al disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Provvedimento assolutamente contrario agli interessi e ai diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini della Campania e relativi ai Livelli Essenziali di Prestazione. Non è il momento di marcare differenze ma di mettere in campo azioni per colmarle” “Dobbiamo valorizzare il nostro territorio – ha concluso Turiello – e in quest’ottica verificheremo, con tutte le istituzioni, le azioni necessarie affinché si pervenga alla costituzione della Zona Economica Speciale unica della Regione Campania. Riteniamo che tutte le CIDA del Sud Italia debbano attivarsi al fine di estendere tale proposta di costituzione delle ZES a tutte le Regioni Meridionali.”

Cida Rappresenta oltre 6 mila manager, dirigenti, quadri e alte professionalità, del pubblico e del privato, le Federazioni aderenti a Cida sono: Federmanager (industria), Manageritalia (commercio e terziario), Fp – Cida (funzione pubblica – scuola), Cimo – Fesmed (medici Ssn, Sindirettivo Banca Centrale (dirigenza Banca d’Italia), Fida (assicurazioni), Federazione Terzo Settore (Sanità non profit), Fenda (agricoltura e ambiente), Saur (università e ricerca), Sindirettivo Consob (dirigenza Consob).