Cirrosi epatica meno letale grazie alle nuove terapie, domani il webinar promosso da Motore Sanità

“Focus Campania. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico” è il titolo del webinar organizzato da Motore Sanità che si svolge domani 17 Febbraio 2021, dalle ore 11 alle ore 13. I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto economico gestionale dei vari sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere ancor più la necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e quasi sempre pluripatologici. Parteciperanno, tra gli altri, Simona Cammarota, Co-Founder LinkHealth srl Health Economics, Outcomes & Epidemiology; Ernesto Claar, direttore dell’Unità Operativa di Epatologia dell’Ospedale Evangelico Betania e coordinatore del Network Epatologico – Asl Napoli Centro; Angelo D’Argenzio, Uod Prevenzione e igiene sanitaria – prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro – O.E.R., Regione Campania; Mario Fusco, Coordinatore Registro Tumori Regione Campania; Ivan Gardini, presidente EpaC Onlus; Giulia Gioda, presidente Motore Sanità; Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità; Ettore Mautone, giornalista; Gerardo Nardone, professore ordinario di Gastroenterologia Università degli Studi di Napoli Federico II; Gaetano Piccinocchi, tesoriere nazionale Simg; Ugo Trama responsabile farmaceutica e protesica della Regione Campania; Gennaro Volpe, presidente nazionale Card e direttore generale Asl Benevento; Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità

