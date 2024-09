Cisalfa Sport: nuove assunzioni di oltre 130 Impiegati

Il gruppo cerca personale con diploma e/o laurea in Italia

Il gruppo Cisalfa Sport effettuerà 130 nuove assunzioni, che riguarderanno Impiegati Back Office Commerciale, i quali dovranno gestire la comunicazione con i fornitori, creare le anagrafiche di prodotto, gestire gli strumenti di acquisto e di vendita web, analizzare e gestire il portafoglio clienti e controllare gli ordini di acquisto e vendita di clienti e fornitori; Impiegati Logistica, che dovranno analizzare le priorità di prodotto in ricezione e spedizione, organizzare i trasporti dedicati ottimizzando il carico dei mezzi, gestire i documenti relativi alla ricezione di materiale extra CEE, Aggiornare e analizzare le attività di magazzino; Direttori del Negozio, che dovranno gestire il conto economico del punto vendita, organizzare le attività giornaliere per garantire un’esperienza di alta qualità ai clienti, comunicare con la squadra informandola sulle procedure da seguire e giocare un ruolo attivo nella presa di decisioni strategiche; Specialisti in Visual Merchandiser in Negozio, i quali dovranno garantire l’immagine dello store di competenza, condividere e aggiornare lo store manager sulle azioni visual da intraprendere, condividere con il team gli aggiornamenti ricevuti per applicarli nelle azioni quotidiane, accogliere e accompagnare i clienti durante l’esperienza di acquisto. I requisiti richiesti ai candidati sono: diploma e/o laurea, capacità organizzative e gestionali, predisposizione al lavoro in team, flessibilità, proattività, capacità di problem solving, entusiasmo, energia, motivazione, passione, impegno, dedizione continua, orientamento ai clienti e ai risultati.

