Cisalpina Tours, premio speciale agli Italian Mission Awards

di Marco Milano

A Milano, i riconoscimenti del business travel vanno al team di account manager e alla suite tecnologica della TMC, “che brilla per completezza ed efficienza, volte a garantire una gestione ottimizzata delle trasferte”. All’ombra del Duomo Cisalpina Tours si aggiudica due importanti riconoscimenti nell’ambito della dodicesima edizione degli Italian Mission Awards, evento di riferimento per il settore del business travel in Italia, organizzato dalla casa editrice Newsteca. La travel management company del gruppo, che organizza e gestisce i viaggi d’affari di ottocento aziende clienti, sia nazionali che internazionali, per circa due milioni di transazioni all’anno, è stata premiata nella categoria “Miglior offerta di soluzioni tecnologiche per la gestione dei viaggi d’affari” e in quella di “Miglior servizio di Account Management”, a conferma del valore strategico che l’innovazione e la consulenza diretta rivestono nella proposizione di Cisalpina Tours. Nella motivazione dei giurati, la suite tecnologica dell’azienda è stata riconosciuta “per la completezza e validità delle soluzioni proposte, che includono strumenti sviluppati ad hoc per ottimizzare la gestione delle trasferte aziendali, dalla prenotazione alla rendicontazione delle spese. Una gamma di tools che risponde in modo modulare alle esigenze di aziende di diversa dimensione e struttura organizzativa”. Oltre al business travel, Cisalpina, ricordiamo, è dedicata all’organizzazione e alla gestione di eventi aziendali, viaggi di incentivazione, programmi congressuali e possiede al suo interno un’agenzia di live communication che si chiama Out of the Blu. Parte della società anche Cisalpina VAAM, specializzata nei viaggi del Terzo Settore: voluntary, adoption, association, missionary, con headquarter a Rosta (TO) conta oltre cinquecento dipendenti e otto Business Travel Service Center. È presente con uffici a New York, in Turchia (Istanbul e Izmir), a Cipro (Limassol), in Brasile (Santos), ad Amburgo, Madrid, Parigi, Londra e Ginevra; prossimamente è prevista l’apertura in Sudafrica (Durban). Il secondo premio, relativo al servizio di Account Management, sottolinea il tratto distintivo dell’approccio consulenziale di Cisalpina Tours. La giuria ha infatti evidenziato “la disponibilità, passione, proattività e capacità di problem solving dimostrata da un team di account manager di elevata seniority”. L’evento ospitato nell’hotel nhow Milano, alla presenza di oltre 270 rappresentanti della business travel industry. La qualificata giuria di esperti e responsabili travel di aziende italiane è disponibile online sul sito ufficiale degli Italian Mission Awards. “Questi riconoscimenti – ha detto la commercial director, Loretta Bartolucci – valorizzano due elementi centrali della nostra identità come Tmc: l’investimento costante in tecnologia e la centralità della relazione con il cliente, gestita con continuità e competenza dal nostro team”.