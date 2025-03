Cisgiordania, bulldozer israeliani demoliscono una casa

Procede l’operazione militare nel campo profughi di Nur Shams

Milano, 1 mar. (askanews) – Un escavatore dell’esercito israeliano demolisce un edificio nel campo profughi di Nur Shams, vicino a Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale occupata. Si tratta di un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che da decenni Israele occupa illegalmente tramite la costruzione di colonie, dove vivono centinaia di migliaia di persone. Da oltre un mese Israele sta conducendo una vasta operazione militare in Cisgiordania, e all’inizio di questa settimana ha inviato i carri armati nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania appunto, per la prima volta in oltre vent’anni. La motivazione ufficiale di Tel Aviv per l’operazione nel West Bank è di colpire i terroisti palestinesi che si nasconderebbero in questa area.