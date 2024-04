Cisgiordania, i coloni assaltano villaggio palestinese

Dopo aver appreso della morte di un 14enne israeliano

Roma, 13 apr. (askanews) – Una colonna di fumo nero sale in cielo, mentre sono in corso scontri ad al-Mughayyir. Dei coloni ebraici – riferisce Afp – hanno assaltato il villaggio palestinese dopo avere appreso che un 14enne israeliano scomparso, Benjamin Achimeir, è stato trovato morto in Cisgiordania. Il ragazzo sarebbe stato assassinato in quello che l’Idf definisce un attacco terroristico. Nel video girato nella città dei Territori palestinesi, nei pressi di Ramallah, si sentono colpi di arma da fuoco.Benjamin era scomparso venerdì 12 aprile mentre era intento a pascolare le pecore nei pressi del villaggio, a circa 500 metri dalle aziende agricole che appartengono ai coloni israeliani. Il suo corpo è stato ritrovato sabato pomeriggio non lontano dai prati e dalle aziende di Malachei HaShalom.