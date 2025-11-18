Cisgiordania, Netanyahu: “Coloni estremisti” dietro gli ultimi attacchi

Il premier promette misure. A Jaba villaggi allarme sicurezza

Al Jaba (Cisgiordania), 18 nov. (askanews) – Benjamin Netanyahu ha definito “una manciata di estremisti” i coloni israeliani coinvolti negli scontri in Cisgiordania e ha promesso di occuparsene “personalmente”. Gli incidenti sono seguiti allo smantellamento di un avamposto illegale difeso dai membri del movimento Hilltop Youth.Negli ultimi giorni gli attacchi attribuiti a gruppi di coloni contro palestinesi e in alcuni casi contro soldati israeliani si sono moltiplicati. Il premier vuole convocare i ministri competenti per frenare chi tenta di farsi “giustizia da solo”.L’esercito israeliano ha segnalato anche un attacco a Gush Etzion: un uomo sui trent’anni è stato ucciso e tre persone ferite. I due assalitori sono stati uccisi dalle forze israeliane, che hanno circondato i villaggi dell’area.A Jaba, Mousa Ahmed Mousa racconta: “Eravamo a casa quando ci siamo trovati sotto il fuoco e con pietre che cadevano su di noi. La situazione è molto preoccupante. I coloni hanno incendiato ciò che hanno incendiato, distrutto ciò che hanno distrutto e poi se ne sono andati”.Afifah Muhammad Ibrahim Abu Farah, parente di residenti del villaggio di Jaba: “Le nostre case, i nostri figli, le nostre auto, tutto ciò che abbiamo: siamo un villaggio di mille persone, non siamo in tanti. Se ci attaccano di nuovo… Hanno lasciato indizi che fanno capire che non fosse un episodio isolato, che potrebbero tornare”.Dall’inizio della guerra di Gaza, secondo fonti palestinesi, in Cisgiordania sono stati uccisi almeno 1.006 palestinesi. Le autorità israeliane riferiscono di 43 israeliani uccisi nello stesso periodo in attacchi palestinesi.