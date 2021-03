Cisl: Bombardieri, ‘auguri a Sbarra, sicuro di rinnovata stagione unitaria’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Ringrazio Annamaria Furlan per il suo affetto e per la sua amicizia. Con Luigi Sbarra ci conosciamo da lungo tempo: gli auguro di cuore buon lavoro. Sono certo che daremo continuità al nostro impegno sindacale, anche facendo leva su una rinnovata stagione unitaria, per affrontare gli enormi problemi economici e sociali conseguenti alla pandemia”. Così il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri commenta l’elezione di Luigi Sbarra alla guida della Cisl. “Cgil, Cisl, Uil, insieme, sapranno dare il loro contributo per far ripartire il Paese”, conclude.