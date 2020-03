Cisl Fp, stoccata a De Luca: Chiede responsabilità e manda avanti il Concorsone?

“Mentre con un decreto straordinario la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiude di fatto la Lombardia per contenere il dilagante contagio del virus Covid-19, il Governatore De Luca fa appello alla responsabilità dei campani. Un intervento importante ma il presidente della Regione dovrebbe imparare ad essere coerente con le scelte”. Sono le parole di Lorenzo Medici, segretario regionale di Cisl Fp Campania. “Se da un lato De Luca chiede il rispetto delle norme da parte dei locali pubblici, contestando la presenza di migliaia di persona nella movida, e dispone la chiusura delle discoteche dovrebbe anche ricordare – aggiunge Medici – che i concorsi pubblici, fatta eccezione per quelli necessari a reclutare personale sanitario, vanno differiti in quanto non si può garantire la sicurezza dei partecipanti”. Il segretario regionale Cisl Fp Campania sottolinea poi la necessita’ di effettuare uno screening sugli uffici regionali “E’ di fondamentale importanza in questa fase della diffusione del Coronavirus rispettare le norme suggerite dal Governo. Tra queste – spiega Lorenzo Medici – la distanza di sicurezza di un metro tra le persone. Ebbene il governatore De Luca deve fermare tutte le attività degli uffici che da lui dipendono che per problemi strutturali non possono garantire questo standard di sicurezza, in particolare i centri per l’impiego limitando al massimo le presenze dei dipendenti e favorendo dove possibile lo smart working. Siamo in una fase di emergenza nazionale – conclude Medici – è il caso che la politica punti alla coerenza e alla concretezza delle azioni, evitando retorica e populismi”.