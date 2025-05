Cisl, Fumarola ringrazia Mattarella: da sempre indica strada dialogo

Roma, 30 apr. (askanews) – La leader della Cisl, Daniela Fumarola, ringrazia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la presenza all’evento per i 75 anni della fondazione del sindacato e, soprattuto, “per i suoi appelli e per la saggezza con cui indica da sempre la strada del dialogo sociale come metodo di progresso”.

Fumarola ha ricordato che “non semplici guardiani, ma costruttori infaticabili di democrazia: questo siamo stati negli ultimi 75 anni. Questo siamo e vogliamo continuare a essere nei prossimi 100. Indicando la via di una rivitalizzazione dal basso del nostro patto costituente”.

