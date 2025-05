Cisl, “Il Coraggio della partecipazione”: al via domani il congresso in Campania

Si apre domani mercoledì 7 maggio alle 15 il XIV Congresso della Cisl Campania, che si concluderà venerdì 9. Il congresso si svolgerà nell’hotel Habita79 MGallery Pompeii a Pompei (Napoli). “Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Italia e l’Europa”, è il titolo dell’appuntamento “che non è solo il momento in cui si rinnovano le cariche dirigenziali, ma soprattutto un’occasione per valutare il percorso fatto e definire obiettivi e strategie per il futuro”, sottolinea una nota della Cisl Campania.

Domani sarà Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl regionale, ad aprire con la sua relazione i lavori della prima giornata, che sarà conclusa dopo il dibattito congressuale dal segretario Cisl nazionale Ignazio Ganga. Giovedì 8 maggio alle 10 riprenderanno i lavori del dibattito congressuale. A chiudere nel pomeriggio verso le 16 il segretario nazionale Cisl Mattia Pirulli. Infine venerdì 9 maggio l’agenda dei lavori prevede alle 11 l’intervento della segretaria generale della Cisl nazionale Daniela Fumarola. Seguiranno le operazioni voto per l’insediamento del nuovo Consiglio generale che eleggerà il nuovo segretario della Cisl Campania e i componenti della segreteria per i prossimi quattro anni.