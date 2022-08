Cisterna tampona un furgone che a sua volta urta un Tir, autostrada in fiamme nel Piacentino: due arsi vivi

E’ di due morti il bilancio del tragico incidente che si è verificato oggi nel tratto Piacentino dell’A21. Intorno alle 13, al chilometro 179 tra Caorso e Castelvetro, in direzione Brescia, una cisterna ha tamponato un furgone che a sua volta si è schiantato contro un altro mezzo pesante. La cisterna e il furgone hanno preso fuoco e gli abitacoli dei due mezzi si sono rivelati essere trappole mortali per i due conducenti. Entrambi sono stati estratti carbonizzati, dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco di Piacenxa e Fiorenzuola che hanno spento il rogo e messo in sicurezza i due mezzi. La cisterna pare trasportasse bitume altamente infiammabile. Ferito il conducente del tir rimasto coinvolto nel tamponamento: è riuscito a staccare la motrice dal rimorchio e poi ha necessitato delle cure dei sanitari del 118, sul posto con ambulanze, automediche ed elisoccorso da Parma. Il tratto è rimasto chiuso in entrambi i sensi per diverse ore, quello in direzione Piacenza è stato riaperto soltanto intorno alle 15. Sulla carreggiata teatro del tragico incidente sono ancora in corso le operazioni di recupero dei mezzi. Accertamenti della dinamica e rilievi sono in corso da parte degli agenti della Polizia Stradale di Cremona. Le vittime non sono state ancora identificate.