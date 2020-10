Citel group aderisce al programma Elite: l’innovazione digitale made in Napoli si espande

Citel Group, società napoletana specializzata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale che abilitano la trasformazione digitale nelle imprese e nella Pubblica amministrazione, ha aderito a Elite, il private market del Gruppo London Stock Exchange che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

Grazie all’adesione a Elite, Citel Group potrà beneficiare di un accesso privilegiato al mercato dei capitali, grazie a un percorso strutturato che offrirà supporto ai progetti di sviluppo del Gruppo, volti a rafforzarne il posizionamento nel settore dell’innovazione tecnologica in qualità di solution provider.

Nell’aprile 2020, Citel Group è stata una delle prime otto aziende campane a prendere parte al progetto Garanzia Campania Bond, promosso dalla Regione Campania. L’iniziativa ha previsto una prima emissione per 21,5 milioni di Euro per finanziare i progetti di sviluppo delle imprese aderenti.

“I piani di crescita di Citel Group comprendono l’acquisizione di aziende ad alto potenziale di innovazione digitale. “Attraverso l’acquisto di asset strategici – ha affermato Diego D’Angelo, Cfo e socio di Citel Group -, intendiamo inoltre potenziare la nostra offerta, rendendola ancora più adatta ad affrontare le sfide digitali del futuro”.

Da oltre vent’anni Citel Group offre soluzioni a supporto della trasformazione digitale per aziende private e per la Pubblica amministrazione, che spaziano da piattaforme di Intelligenza Artificiale verticalizzata su diversi segmenti e settori, fino ai Big Data e gli Analytics.

Citel Group è uno dei punti di riferimento nazionali nei settori dell’Intelligenza Artificiale, della trasformazione digitale e della Quality Assurance. Da venti anni offre soluzioni e servizi innovativi a medie e grandi aziende e agli enti della Pubblica Amministrazione, accompagnandoli e supportandoli nel processo della trasfomilioni di fatturato tra Italia e Brasile, grazie all’impiego di oltre 180 professionisti. La qualità delle soluzioni e dei servizi offerti hanno permesso al Gruppo di ottenere più di 130 certificazioni di processo e di prodotto.