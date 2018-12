Citel Group, Christmas Night al Salone Margherita

L’intelligenza, umana e artificiale, e la tecnologia, fattori chiave per il futuro, saranno i temi al centro dell’appuntamento annuale Citel Group Christmas Night, previsto per domani, venerdì 14 dicembre, alle ore 18 al Teatro Salone Margherita di Napoli. All’appuntamento con la Citel Group, nota società di Information Tecnology destinataria del Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi e del Premio Best Practices per l’Innovazione, prenderanno parte, tra gli altri, Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania, Giorgio Ventre, Direttore della Apple Developer Academy, Nicola Marrazzo, Presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Campania, e Fortunato e Valerio D’Angelo, rispettivamente Presidente ed Amministratore di Citel Group.